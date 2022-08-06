Агентурную сеть россиян, информировавшую врага о действиях ВСУ, разоблачили на Донбассе

В Донецкой области разоблачили агентурную сеть россии, фото: СБУ

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На Донеччині СБУ викрила агентурну мережу рф, члени якої розвідували позиції ЗСУ поблизу східного фронту.

Мережа збирала розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донецької області. Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляє прес-центр СБУ.

Також члени мережі повідомляли рашистам про наслідки ворожих ракетно-бомбових ударів, артилерійських обстрілів регіону і масштабу руйнувань житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури.

Встановлено, що одним зі «зв'язкових» російських агентів був представник окупаційної адміністрації рф. Ним виявися «посадовець» так званого «верховного суду днр», причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців на тимчасово окупованій території Донеччини, — зазначають в СБУ.

За інформацією спецслужби, до складу агентурної мережі входили шість місцевих жителів, які були завербовані російськими спецслужбами після початку повномасштабного вторгнення.

Для збору інформації зловмисники самостійно здійснювали візуальне спостереження за місцями розташування та переміщенням українських військ, а отримані дані передавали росіянам через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з підтверджуючими фото- та відеоматеріалами.

Крім того, під час проведення слідчо-оперативних дій у Покровському районі затримано прокремлівського агітатора. Зловмисник поширював в інтернеті пропагандистські публікації, в яких виправдовував збройну агресію рф проти України, — зазначають в СБУ. — Для «розгону» деструктивного контенту використовував власний аккаунт у російських соцмережах.

Зазначається, що всім затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.