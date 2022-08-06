Разработчика путинских гиперзвуковых ракет арестовали в россии

владимир путин, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n173446-razrabotchika-putinskih-giperzvukovyh-raket-arestovali-v-rossii.html

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У росії за підозрою в державній зраді заарештували директора Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення Російської академії наук Олександра Шиплюка.

Він очолює технологічну лабораторію з аеродинамічними трубами, спеціально побудованими для імітації гіперзвукових умов, повідомляє DW.

Шиплюка відправили з Новосибірська до московського СІЗО «Лефортово».

Основні наукові дослідження Шиплюка пов’язані з «розвитком експериментальної бази та методів аерофізичних досліджень», вивченням хвильових процесів при високих швидкостях польоту, а також з «експериментальною аеротермодинамікою гіперзвукових літальних апаратів із прямоточними повітряно-реактивними двигунами».

Затримали Шиплюка вчора, 5 серпня. До цього, 27 червня, затримали головного наукового співробітника цього ж інституту Анатолія Маслова — його підозрюють у передачі даних щодо гіперзвукових ракет, які становлять державну таємницю.

Крім того, 30 червня у Новосибірську заарештували наукового співробітника Інституту лазерної фізики Дмитра Колкера. Попри те, що у вченого було діагностовано рак підшлункової залози четвертої стадії, його з приватної клініки етапували до Москви у СІЗО «Лефортово», де Колкер помер через три дні.

За даними ЗМІ, Маслова і Колкера підозрювали у наданні секретних даних Китаю.

Учені в росії, Китаї та США працюють над розробкою гіперзвукової зброї, яка теоретично може літати на гіперзвуковій швидкості, регулюючи курс і висоту для подолання протиракетної оборони.

Вважається, що від такої зброї буде дуже важко захиститися.

Наприкінці липня російський диктатор володимир путін заявив, що армія рф у найближчі місяці отримає комплекси гіперзвукових крилатих ракет «Циркон».

Джерело: DW