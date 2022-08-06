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Уничтоженная российская техника, скриншот видео

Уничтожение рашистов артиллерией показали ВМС (ВИДЕО)

6 авг 2022, 14:38
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На Херсонському напрямку за минулу добу, 5 серпня, захисники України знищили три броньовані машини, один склад з боєкомплектом та три одиниці автомобільної техніки.





Про це повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Військово-морських сил ЗСУ, чиї підрозділи задіяні в боях на цьому напрямку.

Морпіхи також тримають оборону на Донецькому напрямку, минулої доби там було знищено 30 російських окупантів.

Крім того, артилерійські підрозділи завдали вогневе ураження по російських окупантах, в результаті чого ворог втратив:

  • два танки;
  • дві артилерійські системи;
  • міномет;
  • дві одиниці автомобільної техніки;
  • ЗРК «Тор»
  • один ротний командно-спостережний пункт.

Источник: Ракурс


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