Знищена російська техніка, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n173448-znyschennya-rashystiv-artyleriieu-pokazaly-vms-video.html

Ракурс

На Херсонському напрямку за минулу добу, 5 серпня, захисники України знищили три броньовані машини, один склад з боєкомплектом та три одиниці автомобільної техніки.

Про це повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Військово-морських сил ЗСУ, чиї підрозділи задіяні в боях на цьому напрямку.

Морпіхи також тримають оборону на Донецькому напрямку, минулої доби там було знищено 30 російських окупантів.

Крім того, артилерійські підрозділи завдали вогневе ураження по російських окупантах, в результаті чого ворог втратив: