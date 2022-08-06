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Знищена російська техніка, скріншот відео
Знищення рашистів артилерією показали ВМС (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n173448-znyschennya-rashystiv-artyleriieu-pokazaly-vms-video.htmlРакурс
На Херсонському напрямку за минулу добу, 5 серпня, захисники України знищили три броньовані машини, один склад з боєкомплектом та три одиниці автомобільної техніки.
Про це повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Військово-морських сил ЗСУ, чиї підрозділи задіяні в боях на цьому напрямку.
Морпіхи також тримають оборону на Донецькому напрямку, минулої доби там було знищено 30 російських окупантів.
Крім того, артилерійські підрозділи завдали вогневе ураження по російських окупантах, в результаті чого ворог втратив:
- два танки;
- дві артилерійські системи;
- міномет;
- дві одиниці автомобільної техніки;
- ЗРК «Тор»
- один ротний командно-спостережний пункт.
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