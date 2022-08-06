Наслідки російських обстрілів Сумщини, фото: Дмитро Живицький

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Росіяни вкотре обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

В результаті отримав поранення місцевий житель, ще один, ховаючись від обстрілів, помер від серцевого нападу. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Загалом під ворожим вогнем сьогодні опинилися дві громади Сумщини та одна громада на Чернігівщини — ворог застосовував САУ та міномети.

Зафіксовано:

понад 110 вибухів зі ствольної артилерії;

понад 50 мін, випущених ворогом зі 120-мм мінометів.

Вогонь вівся у напрямку України із російських населених пунктів Ломаківка, Курковичі та Волфіно.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі зазначає, що сьогодні вранці ворог обстріляв Білопільську громаду.

Чотири рази, з пів на шостої ранку, ворог відкривав вогонь по різних територіях громади.

Загалом — близько 40 прильотів з мінометів та артилерії, — зазначив чиновник. — За попередніми даними є руйнування домогосподарств у цивільних людей.

Крім того, вчора, 5 серпня, близько 22.00 вечора росіяни вели мінометний вогонь по Середино-Будській громаді Сумщини, зафіксовані 11 прильотів.