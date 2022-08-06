На Николаевщине поймали агентов фсб. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n173452-sbu-razoblachila-agentov-fsb-kotorye-pomogali-okkupantam-unichtojat-sudostroenie.html

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Служба безпеки України викрила двох ворожих агентів, причетних до діяльності російської агентурної мережі у Миколаївській області.

За завданням москви зловмисники збирали та передавали окупантам розвідувальні дані про важливі інфраструктурні об'єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ. Ці дані військові рф використовували для прицільних ракетних атак і масованих артилерійських обстрілів, у тому числі по позиціях українських захисників. Про це 6 серпня повідомила прес-служба СБУ.

Встановлено, що завдяки діям цих агентів кремля були зруйновані, зокрема, заводи «Екватор», «Кристал», «Океан», склади з паливно-мастильними матеріалами.

Окупанти вийшли на цих зрадників не випадково, бо ті не приховували своїх проросійських поглядів. З початком російського вторгнення на них вийшов так званий «відповідальний за збір розвідінформації» на території Миколаївського регіону. Потім він став посередником між співробітниками фсб, які координували його дії, та коригувальниками.

Агентам рф вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) ККУ та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, Миколаїв закрили на вихідні, щоб виявити в обласному центрі зрадників та колаборантів, які допомагають російським військовим. Затяжна комендантська година розпочалася 5 серпня о 23.00 й триватиме включно до понеділка, 8 серпня.