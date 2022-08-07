Сколько продлится война, назвали в США - Сверхтяжелые времена еще впереди

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Війна в Україні триватиме щонайменше до осені 2023 року. Бойові дії точитимуться і навесні, і влітку наступного року. Таку думку висловив американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер.

З його слів, після зими настане новий етап військових дій.

Треба розуміти, що надважкі часи ще попереду. Україна зробила величезний прогрес, щоб опинитися там, де вона зараз. Треба готуватися, що важко буде після зими через наступний етап військових дій. Війна триватиме наступного року і навесні, і влітку, — вказав дипломат.

На думку Волкера, для Європи, України і навіть росії ця зима буде надважкою, зокрема, через енергоресурси.

Ця зима буде важка для всіх: Європи, України і для росії теж. Але ми надаватимемо не лише військову допомогу, а й фінансову, гуманітарну. Для ЄС зима буде важкою через проблеми з енергоресурсами. Вони готуються до зими. Нещодавно спілкувався з представником Німеччини, велику проблему становить вартість енергоносіїв. Вони намагаються прорахувати, як пережити все, — розповів американець.

Волкер наголосив, що Вашингтон бачать, що Київ цінує і сповідує європейські цінності та демократію і готовий за це боротися. Сполучені Штати допомагатимуть у цьому.

Цього року ми виділили 40 млрд дол. допомоги, наступного року також потрібно буде досить багато грошей, і потрібно закладати їх у наш бюджет, — поінформував Волкер.

Він також зазначив, що наразі підтримка України дуже сильна серед обох партій — Демократичною та Республіканської, а також — у палатах Конгресу, в Білому домі та суспільстві.