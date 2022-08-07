Армия рф использует АЭС как ядерный щит и шантажирует Запад — ISW

https://racurs.ua/n173472-armiya-rf-ispolzuet-aes-kak-yadernyy-schit-i-shantajiruet-zapad-isw.html

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росія використовує АЕС як склади для своєї військової техніки та боєприпасів, щоб зіграти на побоюваннях Заходу через можливу ядерну катастрофу в Україні. Таку думку висловили в американському «Інституті вивчення війни» (ISW). Там припускають, що російські воєнні злочинці таким чином намагаються підірвати волю демократичних країн надавати військову допомогу Збройним силам України.

Щоб підірвати волю Заходу надавати військову підтримку українському контрнаступу, а також ефективно використовувати АЕС як ядерний щит для запобігання ударам України по російській силі та техніці, — йдеться у повідомленні військових аналітиків.

Окрім цього, в ISW додали, що росіяни провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська, а також на схід та південь від Бахмута. Армія рф також здійснила низку наземних атак, намагаючись прорвати українські оборонні рубежі на північ, захід та південь від Донецька.

Воєнні злочинці рф не вели наступальних операцій на півдні України та продовжували оборонні заходи.

Нагадаємо, раніше в «Інституті вивчення війни» вказували, що росіяни неодноразово використовували артилерійські системи, навмисно розміщені на території Запорізької АЕС, для обстрілу цілей за Дніпром, зокрема Нікополя.