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Ракурс
Ударные дроны СБУ демилитаризовали россиян

Ударные дроны СБУ демилитаризовали россиян (ВИДЕО)

7 авг 2022, 14:50
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Контррозвідники Служби безпеки України продовжують «демілітаризувати» армію воєнних злочинців росії за допомогою ударних дронів. Про це інформує прес-центр СБУ у Фейсбук.





За останній тиждень бійці спецслужби спільно зі 112-ю бригадою Територіальної оборони ЗСУ знищили дев’ять одиниць бойової техніки рф.

Українські захисники передають ворогам палкий «привіт» і просять поставити пісню про «сон, який щоночі сниться». Звичайно ж, страшний. Бо всіх окупантів очікує справжнє жахіття, допоки вони залишаються на українській землі, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 серпня українські воїни знищили три російських командних пункти на тимчасово окупованих територіях півдня України. ЗСУ впродовж останнього тижня спопелили понад 15 складів боєприпасів рф у південних областях.

Источник: Ракурс


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