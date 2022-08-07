ВСУ филигранно попали в БМП и группу солдат рф

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Війна росії проти України триває. Водночас 80-та окрема десантно-штурмова бригада — військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України показала результати своєї роботи. Про це 7 серпня повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Військовослужбовці 80-ї бригади кілька днів тому підбили ворожу БМП, яка проводила розвідку боєм.