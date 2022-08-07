ЗСУ філігранно поцілили у БМП і групу солдат рф

https://racurs.ua/ua/n173479-zsu-filigranno-pocilyly-u-bmp-i-grupu-soldat-rf-video.html

Ракурс

Війна росії проти України триває. Водночас 80-та окрема десантно-штурмова бригада — військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України показала результати своєї роботи. Про це 7 серпня повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Військовослужбовці 80-ї бригади кілька днів тому підбили ворожу БМП, яка проводила розвідку боєм.