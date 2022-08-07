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Ракурс
ЗСУ філігранно поцілили у БМП і групу солдат рф

ЗСУ філігранно поцілили у БМП і групу солдат рф (ВІДЕО)

7 сер 2022, 14:25
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Війна росії проти України триває. Водночас 80-та окрема десантно-штурмова бригада — військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України показала результати своєї роботи. Про це 7 серпня повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.





Військовослужбовці 80-ї бригади кілька днів тому підбили ворожу БМП, яка проводила розвідку боєм.

Воїни-десантники швидко зірвали маневр загарбників. Пересування цієї бронемашини було вчасно помічено, координати її місце знаходження зафіксовані та оперативно передані артилеристам 80-ї бригади. А далі все просто: «Боги війни» — артилерія — відкрили вогонь, — додали у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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