Сколько украинцев потеряли жилье из-за российских обстрелов, рассказали в United24

Последствия российских обстрелов, фото: Сергей Гайдай

https://racurs.ua/n173481-skolko-ukraincev-poteryali-jile-iz-za-rossiyskih-obstrelov-rasskazali-v-united24.html

Ракурс

Російські війська вже шостий місяць поспіль обстрілюють усі регіони України.

Цивільні об'єкти у 60 разів частіше за військові стають ціллю окупантів. Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляється у Telegram-каналі запущеної українською владою глобальної ініціативи з підтримки України United24.

На сьогодні пошкоджено чи зруйновано понад 50% житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєвєродонецька та Лисичанська. Кількість українців, які залишилися без даху над головою, перевищує 3,5 млн осіб, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що по всій Україні внаслідок російських атак також зазнали пошкоджень:

понад 830 закладів охорони здоров’я;

2 тис. 129 освітніх установ;

понад 530 об'єктів культури та мистецтва.

Нагадаємо, у МВС нещодавно розповіли, за які суми коригувальники російських обстрілів зраджують Україну.