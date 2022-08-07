Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Сергей Гайдай

Сколько украинцев потеряли жилье из-за российских обстрелов, рассказали в United24

7 авг 2022, 15:16
999

Російські війська вже шостий місяць поспіль обстрілюють усі регіони України.





Цивільні об'єкти у 60 разів частіше за військові стають ціллю окупантів. Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляється у Telegram-каналі запущеної українською владою глобальної ініціативи з підтримки України United24.

На сьогодні пошкоджено чи зруйновано понад 50% житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєвєродонецька та Лисичанська. Кількість українців, які залишилися без даху над головою, перевищує 3,5 млн осіб, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що по всій Україні внаслідок російських атак також зазнали пошкоджень:

  • понад 830 закладів охорони здоров’я;
  • 2 тис. 129 освітніх установ;
  • понад 530 об'єктів культури та мистецтва.

Нагадаємо, у МВС нещодавно розповіли, за які суми коригувальники російських обстрілів зраджують Україну.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров