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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Сергій Гайдай

Скільки українців втратили житло через російські обстріли, розповіли в United24

7 сер 2022, 15:16
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Російські війська вже шостий місяць поспіль обстрілюють усі регіони України.





Цивільні об'єкти у 60 разів частіше за військові стають ціллю окупантів. Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляється у Telegram-каналі запущеної українською владою глобальної ініціативи з підтримки України United24.

На сьогодні пошкоджено чи зруйновано понад 50% житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєвєродонецька та Лисичанська. Кількість українців, які залишилися без даху над головою, перевищує 3,5 млн осіб, — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що по всій Україні внаслідок російських атак також зазнали пошкоджень:

  • понад 830 закладів охорони здоров’я;
  • 2 тис. 129 освітніх установ;
  • понад 530 об'єктів культури та мистецтва.

Нагадаємо, у МВС нещодавно розповіли, за які суми коригувальники російських обстрілів зраджують Україну.

Джерело: Ракурс


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