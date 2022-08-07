Число погибших гражданских Харьковщины назвали в прокуратуре

россия убила уже более 1 тыс. гражданских в Харьковской области, фото: Харьковская ОВА

https://racurs.ua/n173485-chislo-pogibshih-grajdanskih-harkovschiny-nazvali-v-prokurature.html

Ракурс

У Харкові та Харківській області жертвами рашистів вже стали понад 1 тис. цивільних осіб, вдвічі більше мирних жителів поранено.

Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Серед вбитих — 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора — п’ятимісячний малюк, — наголосив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Зазначається, що наразі правоохоронці розслідують майже 3,5 тис. злочинів, пов’язаних з порушенням законів та звичаїв війни. Серед них:

майже 3 тис. — злочини, пов‘язані з бомбардуванням цивільної інфраструктури;

близько 50 — стосовно вбивств;

понад 120 — щодо незаконного позбавлення волі;

майже 300 злочинів щодо мародерства;

чотири — щодо зґвалтувань.

Рашисти щодня запускають по Харківщині десятки ракет та обстрілюють населені пункти з артилерії, наголошують в прокуратурі. В результаті вже повністю або частково зруйновані: