Число погибших гражданских Харьковщины назвали в прокуратуре

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россия убила уже более 1 тыс. гражданских в Харьковской области, фото: Харьковская ОВА
Число погибших гражданских Харьковщины назвали в прокуратуреhttps://racurs.ua/n173485-chislo-pogibshih-grajdanskih-harkovschiny-nazvali-v-prokurature.htmlРакурс
У Харкові та Харківській області жертвами рашистів вже стали понад 1 тис. цивільних осіб, вдвічі більше мирних жителів поранено.
Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Серед вбитих — 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора — п’ятимісячний малюк, — наголосив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
Зазначається, що наразі правоохоронці розслідують майже 3,5 тис. злочинів, пов’язаних з порушенням законів та звичаїв війни. Серед них:
- майже 3 тис. — злочини, пов‘язані з бомбардуванням цивільної інфраструктури;
- близько 50 — стосовно вбивств;
- понад 120 — щодо незаконного позбавлення волі;
- майже 300 злочинів щодо мародерства;
- чотири — щодо зґвалтувань.
Рашисти щодня запускають по Харківщині десятки ракет та обстрілюють населені пункти з артилерії, наголошують в прокуратурі. В результаті вже повністю або частково зруйновані:
- понад 7 тис. об'єктів у Харкові та області;
- 2,8 тис. багатоповерхівок;
- майже 1,8 тис. житлових будинків;
- понад 500 закладів освіти;
- близько 150 лікарень.
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