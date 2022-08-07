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Ракурс
росія вбила вже понад 1 тис. цивільних на Харківщині, фото: Харківська ОВА

Кількість загиблих цивільних Харківщини назвали в прокуратурі

7 сер 2022, 17:42
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У Харкові та Харківській області жертвами рашистів вже стали понад 1 тис. цивільних осіб, вдвічі більше мирних жителів поранено.





Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Серед вбитих — 50 дітей. Наймолодший загиблий від дій агресора — п’ятимісячний малюк, — наголосив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Зазначається, що наразі правоохоронці розслідують майже 3,5 тис. злочинів, пов’язаних з порушенням законів та звичаїв війни. Серед них:

  • майже 3 тис. — злочини, пов‘язані з бомбардуванням цивільної інфраструктури;
  • близько 50 — стосовно вбивств;
  • понад 120 — щодо незаконного позбавлення волі;
  • майже 300 злочинів щодо мародерства;
  • чотири — щодо зґвалтувань.

Рашисти щодня запускають по Харківщині десятки ракет та обстрілюють населені пункти з артилерії, наголошують в прокуратурі. В результаті вже повністю або частково зруйновані:

  • понад 7 тис. об'єктів у Харкові та області;
  • 2,8 тис. багатоповерхівок;
  • майже 1,8 тис. житлових будинків;
  • понад 500 закладів освіти;
  • близько 150 лікарень.

Джерело: Ракурс


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