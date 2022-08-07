У Києві п’яний рецидивіст на авто намагався прорватися через блокпост

П’яного рецидивіста зі стріляниною затримали в Києві, фото: DRIVE2.com

https://racurs.ua/ua/n173484-u-kyievi-p-yanyy-recydyvist-na-avto-namagavsya-prorvatysya-cherez-blokpost.html

Ракурс

У Києві зі стріляниною нацгвардійці затримали злочинця-рецидивіста.

Інцидент стався в ніч на сьогодні, 7 серпня, близько опівночі. Про це сьогодні повідомляє прес-служба Нацгвардії.

Зазначається, що автомобіль, за кермом якого перебував зловмисник, на великій швидкості намагався проїхати через блокпост.

На вимогу військовослужбовців водій не зупинився, спричинив наїзд на протитанкові їжаки та засоби для примусової зупинки автотранспорту, — вказано в повідомленні.

В результаті нацгвардійці здійснили два попереджувальні постріли, після чого відкрили вогонь по цьому авто, що призвело до зупинки транспортного засобу. Водій автівки її залишив та почав тікати.

Гвардійці знайшли та затримали правопорушника — ним виявився неодноразово судимий за кримінальні злочини громадянин України, який ймовірно викрав транспортний засіб та намагався знайти сховок на вулицях нічного Києва та, окрім всього іншого, знаходився в стані алкогольного сп’яніння, — зазначається в повідомленні.

Затриманого передали поліції для подальшого з’ясування всіх обставин.