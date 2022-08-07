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Ракурс
Українські військові застосовують британські 105-міліметрові гаубиці, скріншот відео

Британські гаубиці нищать загарбників на Херсонщині (ВІДЕО)

7 сер 2022, 16:28
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Захисникам України знищувати ворога активно допомагають британські 105-мм артилерійські гаубиці L119.





Відео роботи цих артилерійських систем по ворогах опубліковане у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ.

На відео можна побачити, як українські військові готують гаубиці до бою, ведуть вогонь по ворогах, а згодом маскують їх у полі.

Неабияким чинником є її (гаубиці L119 — ред.) швидкострільність та мобільність, а від цього в реаліях сучасного бою, залежить живучість артилерійських систем та їх розрахунків, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, українські десантники нещодавно опублікували відео, котре показує знищення ворожої БМП, яка проводила розвідку боєм.

Джерело: Ракурс


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