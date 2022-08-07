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Рашисти хочуть видавати херсонським автомобілістам нові номерні знаки
На Херсонщині окупанти планують видавати нові номерні знаки на авто — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n173482-na-hersonschyni-okupanty-planuut-vydavaty-novi-nomerni-znaky-na-avto-ova.htmlРакурс
На Херсонщині російські загарбники планують видавати на заміну українським автомобільним номерам «місцеві», в яких буде вказано код регіону 184.
Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Крім того, окупанти намагаються «купити» голоси жителів Херсонщини перед проведенням запланованого ними фейкового «референдуму». З цією метою на території області відкривається все більше установ, де всім охочим обіцяють отримати матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. рублів.
Також, за інформацією центру протидії дезінформації, окупанти шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують своїх представників ЗМІ для пропаганди, — зазначають в ОВА.
Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила документи росіян щодо так званого «референдуму» у Херсонській області.
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