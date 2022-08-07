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Ракурс
Рашисты хотят выдавать херсонским автомобилистам новые номерные знаки

В Херсонской области оккупанты планируют выдавать новые номерные знаки на авто — ОВА

7 авг 2022, 16:00
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На Херсонщині російські загарбники планують видавати на заміну українським автомобільним номерам «місцеві», в яких буде вказано код регіону 184.





Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Крім того, окупанти намагаються «купити» голоси жителів Херсонщини перед проведенням запланованого ними фейкового «референдуму». З цією метою на території області відкривається все більше установ, де всім охочим обіцяють отримати матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. рублів.

Також, за інформацією центру протидії дезінформації, окупанти шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують своїх представників ЗМІ для пропаганди, — зазначають в ОВА.

Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила документи росіян щодо так званого «референдуму» у Херсонській області.

Источник: Ракурс


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