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Украинские военные применяют британские 105-миллиметровые гаубицы, скриншот видео

Британские гаубицы уничтожают захватчиков на Херсонщине (ВИДЕО)

7 авг 2022, 16:28
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Захисникам України знищувати ворога активно допомагають британські 105-мм артилерійські гаубиці L119.





Відео роботи цих артилерійських систем по ворогах опубліковане у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ.

На відео можна побачити, як українські військові готують гаубиці до бою, ведуть вогонь по ворогах, а згодом маскують їх у полі.

Неабияким чинником є її (гаубиці L119 — ред.) швидкострільність та мобільність, а від цього в реаліях сучасного бою, залежить живучість артилерійських систем та їх розрахунків, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, українські десантники нещодавно опублікували відео, котре показує знищення ворожої БМП, яка проводила розвідку боєм.

Источник: Ракурс


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