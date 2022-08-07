Украинские военные применяют британские 105-миллиметровые гаубицы, скриншот видео

https://racurs.ua/n173483-britanskie-gaubicy-unichtojaut-zahvatchikov-na-hersonschine-video.html

Ракурс

Захисникам України знищувати ворога активно допомагають британські 105-мм артилерійські гаубиці L119.

Відео роботи цих артилерійських систем по ворогах опубліковане у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ.

На відео можна побачити, як українські військові готують гаубиці до бою, ведуть вогонь по ворогах, а згодом маскують їх у полі.

Неабияким чинником є її (гаубиці L119 — ред.) швидкострільність та мобільність, а від цього в реаліях сучасного бою, залежить живучість артилерійських систем та їх розрахунків, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, українські десантники нещодавно опублікували відео, котре показує знищення ворожої БМП, яка проводила розвідку боєм.