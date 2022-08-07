Байден официально выздоровел от коронавируса

Джо Байден, фото: Rawpixel

https://racurs.ua/n173487-bayden-oficialno-vyzdorovel-ot-koronavirusa.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, офіційно одужав після захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Сьогодні, 7 серпня, він отримав другий негативний тест на коронавірус. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Сьогодні вранці тест президента на антиген SARS-CoV-2 був негативним другий день поспіль. Він безпечно повернеться до громадської діяльності і президентських поїздок, — зазначається в повідомленні.

Про захворювання Бадена на COVID-19 стало відомо 21 липня — тоді президент США отримав позитивний тест на коронавірус. У нього спостерігалися дуже слабкі симптоми, він почав приймати противірусний засіб.

Було оголошено, що через інфікування Байден перебуватиме на ізоляції в Білому домі, виконуючи свої президентські обов’язки шляхом використання телефонного та відеозв’язку.

Раніше Байден пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу, а також отримав дві бустерні дози вакцини.