Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Amnesty International прокомментировала свой скандальный отчет, фото: «Википедия»

Amnesty International сожалеет о причиненной их отчетом боли, но позицию не меняет

7 авг 2022, 18:30
999

Amnesty International «вибачилася» за «страждання та гнів», які могли бути завдані їхньою резонансною доповіддю щодо України, котра звинувачує ЗСУ в створенні загрози цивільному населенню шляхом розміщення техніки в цивільних кварталах.





Проте від своїх висновків організація не відмовляється, повідомляє агентство Reuters з посиланням на отриманий коментар.

Amnesty International глибоко шкодує про страждання та обурення, які викликав наш прес-реліз про бойову тактику українських військових, — зазначають в організації.

Пріоритетом Amnesty International у цьому та будь-якому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб, — стверджують в організації. — Це було нашою єдиною метою, коли ми оприлюднили цей останній матеріал дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо свої висновки, ми шкодуємо про спричинений біль.

Нагадаємо, кілька днів тому у Міноборони України жорстко відреагувало на скандальний звіт Amnesty International.

Джерело: Reuters


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров