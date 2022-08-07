Amnesty International шкодує про завданий їхнім звітом біль, проте позицію не змінює

Amnesty International прокоментувала свій скандальний звіт, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n173486-amnesty-international-shkoduie-pro-zavdanyy-yihnim-zvitom-bil-prote-pozyciu-ne-zminuie.html

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Amnesty International «вибачилася» за «страждання та гнів», які могли бути завдані їхньою резонансною доповіддю щодо України, котра звинувачує ЗСУ в створенні загрози цивільному населенню шляхом розміщення техніки в цивільних кварталах.

Проте від своїх висновків організація не відмовляється, повідомляє агентство Reuters з посиланням на отриманий коментар.

Amnesty International глибоко шкодує про страждання та обурення, які викликав наш прес-реліз про бойову тактику українських військових, — зазначають в організації.

Пріоритетом Amnesty International у цьому та будь-якому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб, — стверджують в організації. — Це було нашою єдиною метою, коли ми оприлюднили цей останній матеріал дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо свої висновки, ми шкодуємо про спричинений біль.

Нагадаємо, кілька днів тому у Міноборони України жорстко відреагувало на скандальний звіт Amnesty International.

Джерело: Reuters