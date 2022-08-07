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Ракурс
Виктория Спартц, фото: «ДнепрTV»

Ермак лишил гражданства Корбана — Спартц

7 авг 2022, 20:37
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Вікторія Спартц, американська конгресвумен, вважає, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак використав її 30-хвилинну зустріч з головою штабу оборони Дніпра Геннадієм Корбаном як привід для позбавлення того українського громадянства.





Про це Спартц сьогодні, 7 серпня, заявила на своїй сторінці у Твіттері.

Цікаво, як Андрій Єрмак позбавив Корбана (відповідального за оборону Дніпра — великого міста Східної України) громадянства секретним наказом та заборонив в’їзд — використовуючи нашу 30-хвилинну зустріч як привід; також зв’язавши зі мною інших людей, яких я ніколи не зустрічала, — зазначила Спартц.

Нагадаємо, у другій половині липня в голови тероборони Дніпропетровщини Корбана під час в’їзду в Україну з Польщі вилучили паспорт. Прикордонники тоді пояснили, що громадянство Корбана призупинене.

Источник: Ракурс


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