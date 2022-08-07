Вікторія Спартц, фото: «ДніпроTV»

https://racurs.ua/ua/n173490-iermak-pozbavyv-gromadyanstva-korbana-spartc.html

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Вікторія Спартц, американська конгресвумен, вважає, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак використав її 30-хвилинну зустріч з головою штабу оборони Дніпра Геннадієм Корбаном як привід для позбавлення того українського громадянства.

Про це Спартц сьогодні, 7 серпня, заявила на своїй сторінці у Твіттері.

Цікаво, як Андрій Єрмак позбавив Корбана (відповідального за оборону Дніпра — великого міста Східної України) громадянства секретним наказом та заборонив в’їзд — використовуючи нашу 30-хвилинну зустріч як привід; також зв’язавши зі мною інших людей, яких я ніколи не зустрічала, — зазначила Спартц.

Нагадаємо, у другій половині липня в голови тероборони Дніпропетровщини Корбана під час в’їзду в Україну з Польщі вилучили паспорт. Прикордонники тоді пояснили, що громадянство Корбана призупинене.