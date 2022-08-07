До моргів Київщини доставили понад 270 тіл з різних регіонів, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n173489-270-til-dostavyly-do-morgiv-kyyivschyny-bilshist-sche-ne-identyfikuvaly-policiya.html

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До моргів Київської області в період з 15 червня по 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих з різних областей України, зокрема й з території металургійного комбінату «Азовсталь».

Тіла оглянуті, проте більшість з них залишаються неідентифікованими. Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляє прес-служба поліції Київщини.

Зазначається, що більшість тіл привезені зі Сходу, їх вдалося повернути під час обміну. Супроводженням займається Генеральний штаб ЗСУ.

Задля ідентифікації загиблих поліція запровадила спецномер телефону для пошуку рідних.

Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в «Viber», «WhatsApp», «Telegram» на цей номер +380936684014, — закликають у поліції.

У поліції наголошують, що для ідентифікації тіла в повідомленні слідчим потрібно додати таку інформацію:

прізвище, ім’я по батькові та дата народження розшукуваної особи;

зріст, розмір взуття, розмір одягу;

наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше);

фото зниклої особи;

татуювання (детальний опис) — фото;

особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутність чи зрощені пальці на ногах або руках);

особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше);

номер телефону яким користувалась зникла особа;

номер телефону контактної особи.