Півторарічну дівчинку врятували з каналізаційного колектора на Полтавщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n173488-pivtorarichnu-divchynku-vryatuvaly-z-kanalizaciynogo-kolektora-na-poltavschyni-foto.htmlРакурс
На Полтавщині рятувальники витягли із каналізаційного колектора півторарічну дівчинку.
Інцидент стався у селищі Семенівка. Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що в центрі цього селища, поблизу торговельних павільйонів, дитина впала в каналізаційну яму, котра була прикрита бетонною плитою.
Через сильну зливу землю поруч із каналізаційним колектором розмило, утворився невеликий отвір, куди стікала вода, в який дитина впала, коли пробігала повз.
Громадяни змогли розкопати отвір ширше та опустили в яму держак від лопати, дитина ухопилася за нього і трималася, доки не прибули бійці ДСНС, — зазначається в повідомленні.
Прибувши на місце інциденту, рятувальники відтягли бетонну плиту, потім за допомогою мотузки спустилися у каналізаційний колектор (глибиною близько 2 м) та витягли дитину.
Наразі врятована дівчинка разом із своєю мамою перебуває у лікарняному закладі. Усі обставини цієї події наразі встановлюють представники Нацполіції, — зазначають в ДСНС.