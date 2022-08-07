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Полуторагодовалую девочку спасли на Полтавщине, фото: ГСЧС

Полуторагодовалую девочку спасли из канализационного коллектора на Полтавщине (ФОТО)

7 авг 2022, 19:33
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На Полтавщині рятувальники витягли із каналізаційного колектора півторарічну дівчинку.





Інцидент стався у селищі Семенівка. Про це сьогодні, 7 серпня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що в центрі цього селища, поблизу торговельних павільйонів, дитина впала в каналізаційну яму, котра була прикрита бетонною плитою.

Через сильну зливу землю поруч із каналізаційним колектором розмило, утворився невеликий отвір, куди стікала вода, в який дитина впала, коли пробігала повз.

Громадяни змогли розкопати отвір ширше та опустили в яму держак від лопати, дитина ухопилася за нього і трималася, доки не прибули бійці ДСНС, — зазначається в повідомленні.

Прибувши на місце інциденту, рятувальники відтягли бетонну плиту, потім за допомогою мотузки спустилися у каналізаційний колектор (глибиною близько 2 м) та витягли дитину.

Наразі врятована дівчинка разом із своєю мамою перебуває у лікарняному закладі. Усі обставини цієї події наразі встановлюють представники Нацполіції, — зазначають в ДСНС.

Півторарічну дівчинку врятували на Полтавщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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