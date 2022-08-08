"Игра в длинную" для путина может закончиться не так, как он планирует - WP

https://racurs.ua/n173495-igra-v-dlinnuu-dlya-putina-mojet-zakonchitsya-ne-tak-kak-on-planiruet-wp.html

Ракурс

Президент країни-окупанта сподівається, що затяжна війна в Україні виснажить його противників раніше, ніж росію. Проте у союзників України є способи зламати його плани.

The Washington Post розповів про них:

Економічний тиск

Економічні утиски — як негайні, так і ті, які проявлятимуться з часом — підірвуть здатність рф конкурувати на високотехнологічному економічному ринку ХХІ ст. Те, що санкції діють, російські високопосадовці, хоча й неохоче, але вже констатують.

дмітрій пєсков зазначав минулого місяця, що «ситуація непроста». А голова «Сбербанку» Герман Греф підкреслював, що «знадобиться близько 10 років, щоб повернути російську економіку до рівня 2021 року». Також він заявляв, що об'єми поставок вантажів в росію впали у 6 разів через західні санкції.

Виснаження російської армії

Міністерство торгівлі США повідомляє, що експорт всього, що необхідне російським військовим, технологічним компаніям та енергетичному сектору, впав на 95,9%.

Завдяки санкціям на 74% впав експорт напівпровідників в росію у порівнянні з минулим роком.

Сучасну армію неможливо підтримувати без напівпровідників, — зазначає міністерка торгівлі США Джина Раймондо.

Дещо до росії надходить в обхід санкцій через підставні компанії та корумпованих посередників. Проте цього недостатньо.

Російська армія втрачає свою техніку і замінювати її буде дуже непросто. росія вже призупинила виробництво танків на Уралвагонзаводі та Челябінському тракторному заводі, а також перестала виробляти ракета на Ульянівському механічному заводі.

Санкції зламали логістику в рф

Це слова самого міністра транспорту росії Віталія Савєльєва.

США та Європа заборонили обслуговування та поставку запчастин на кілька сотень літаків Boeing та Airbus, які експлуатувала росія. Це призвело до різкого скорочення рейсів російськими авіакомпаніями.

Потенційні проблеми путіна

Щоб підтримати так звану «спецоперацію» в Україні, путін вивів війська з Дального Сходу, Балтики, та території, яка межує з Південною Азією. Тепер він має країну, яка повільно котиться в прірву, і надто мало людей, аби захистити її.