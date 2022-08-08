Мне кажется, что ты ждешь меня дома – мама погибшей в Виннице 4-летней Лизы написала первый пост после трагедии

Мне кажется, что ты ждешь меня дома — мама погибшей в Виннице 4-летней Лизы написала первый пост после трагедииhttps://racurs.ua/n173501-mne-kajetsya-chto-ty-jdesh-menya-doma-mama-pogibshey-v-vinnice-4-letney-lizy-napisala-pervyy.htmlРакурс
Вперше після обстрілу Вінниці 14 липня мама 4-річної Лізи Ірина Дмитрієва опублікувала допис про трагедію у своїй родині.
Кляті нелюди рашисти вбили тебе, і мене, — так починає свій пост у Фейсбук мама дівчинки, яку російські окупанти вбили у центрі Вінниці ракетним ударом.
Ірина Дмитрієва подякувала всім небайдужим за підтримку і зазначила, що російські військові злочинці не мають жодного шансу на пробачення.
Я не вірю. Майже місяць пройшов після жахливої трагедії… Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома… Я на власні очі все бачила і пам’ятаю, але знаходжуся в іншій реальності. Не вірю. І не хочу жити в новій жахливій реальності. Хай кожна сльоза українця стане смертельною отрутою для тисяч орків. Їм не має прощення, тільки жорстока смерть ворогам, — написала Ірина, поділилася знімками загиблої доньки Лізи та подякувала українців за підтримку.
Нагадаємо, що відразу після удару по центру Вінниці деякі ЗМІ повідомляли, що Ірина також померла у лікарні внаслідок ампутації. Але вона вижила, хоч згодом стався інший неприємний випадок — до неї у реанімацію проникли люди, що працювали на одне з італійських ЗМІ, та взяв коментар. Це обурило мережу та українських журналістів, які вбачали у такому репортажі порушення етичних норм.
Як виявилося, знімальна група, яка записала інтерв’ю з мамою загиблої дівчинки Лізи у Вінниці, не отримувала дозволу від обласного департаменту охорони здоров’я.
Коментар з потерпілою Іриною Дмитрієвою у реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні швидкої допомоги записала кореспондентка італійського телеканалу Лаура Танґерліні. Потім відео виклав у Facebook фіксер цього ж телеканалу Антон Кудінов.
По факту даної ситуації обласний департамент видав наказ, в якому зобов’язав департамент охорони здоров’я міської ради провести службове розслідування, повідомила заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації Тетяна Бондаренко.
Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула чотирирічна донька Ірини Дмитрієвої — Ліза. Дівчинка була дитиною з особливими потребами, і жінка розповідала про це у соціальних мережах. Вона ділилася успіхами доньки та порадами для мам інших «сонячних дітей».