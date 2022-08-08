Мне кажется, что ты ждешь меня дома – мама погибшей в Виннице 4-летней Лизы написала первый пост после трагедии

https://racurs.ua/n173501-mne-kajetsya-chto-ty-jdesh-menya-doma-mama-pogibshey-v-vinnice-4-letney-lizy-napisala-pervyy.html

Ракурс

Вперше після обстрілу Вінниці 14 липня мама 4-річної Лізи Ірина Дмитрієва опублікувала допис про трагедію у своїй родині.

Кляті нелюди рашисти вбили тебе, і мене, — так починає свій пост у Фейсбук мама дівчинки, яку російські окупанти вбили у центрі Вінниці ракетним ударом.

Ірина Дмитрієва подякувала всім небайдужим за підтримку і зазначила, що російські військові злочинці не мають жодного шансу на пробачення.

Я не вірю. Майже місяць пройшов після жахливої трагедії… Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома… Я на власні очі все бачила і пам’ятаю, але знаходжуся в іншій реальності. Не вірю. І не хочу жити в новій жахливій реальності. Хай кожна сльоза українця стане смертельною отрутою для тисяч орків. Їм не має прощення, тільки жорстока смерть ворогам, — написала Ірина, поділилася знімками загиблої доньки Лізи та подякувала українців за підтримку.

Нагадаємо, що відразу після удару по центру Вінниці деякі ЗМІ повідомляли, що Ірина також померла у лікарні внаслідок ампутації. Але вона вижила, хоч згодом стався інший неприємний випадок — до неї у реанімацію проникли люди, що працювали на одне з італійських ЗМІ, та взяв коментар. Це обурило мережу та українських журналістів, які вбачали у такому репортажі порушення етичних норм.