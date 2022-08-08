Зерновое соглашение – отправлено первое судно с продовольствием из порта «Южный». Фото: Facebook / Мининфраструктуры

https://racurs.ua/n173500-zernovoe-soglashenie-otpravleno-pervoe-sudno-s-prodovolstviem-iz-porta-ujnyy.html

Ракурс

З чорноморських портів на Одещині вранці 8 серпня вирушили ще два судна з зерном.

Йдеться про судно Sakura, яке везе 11 тис. тонн сої до Італії, та судно Arizona, яке прямує з 48 т кукурудзи в турецький порт Іскендерун.

Балкер SACURA — перше з 24 лютого судно, яке вийшо з порту «Південний» з українським продовольством. Воно об'єдналось в караван із балкером ARIZONA, яке відправилось з порту «Чорноморськ» в Нідерланди.