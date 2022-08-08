Хельсинки избавилсь от подаренной СССР статуи "Мир во всем мире"

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Ракурс

У Гельсінкі демонтували пам’ятник «Мир у всьому світі», який Фінляндії подарував Радянський Союз у 1989 році.

Вже тоді статуя викликала багато дискусій, повідомляє yle.fi. Суспільні дебати про необхідність статуї спалахнули останні місяці після того, як росія напала на Україну.

Місто Гельсінкі та Художній музей вирішать остаточну долю статуї пізніше.

На місці пам’ятника облаштують тротуар. Для цього потрібен простір, тому що в районі Хаканіеменранта будують трамвайну колію, а тому траса вулиці зміниться.

У 1989 році місто Москва подарувало цей пам’ятник Гельсінкі. У 1990 році він був відкритий для публіки. Уже тоді пам’ятник викликав багато дискусій.

Статуя сильно постраждала, коли троє студентів облили її смолою та пір’ям у 1991 році. У Фінляндії давно вважають, що статуя, подарована СРСР — країною, яка безпричинно напала на Фінляндію у 1940 році, — не підходить для Гельсінкі.

У 2010 році також була спроба підірвати «Мир у всьому світі» за допомогою газового балона, однак вона не увінчалася успіхом.

Навесні фундамент статуї обмалювали, а згодом до рук людських фігур скульптури прикріпили прапори України.