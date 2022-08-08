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Зернова угода - відправлено перше судно з продовольством з порту «Південний». Фото: Facebook / Мінінфраструктури

Зернова угода — відправлено перше судно з продовольством з порту «Південний»

8 сер 2022, 09:45
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З чорноморських портів на Одещині вранці 8 серпня вирушили ще два судна з зерном.





Йдеться про судно Sakura, яке везе 11 тис. тонн сої до Італії, та судно Arizona, яке прямує з 48 т кукурудзи в турецький порт Іскендерун.

Зернова угода - відправлено перше судно з продовольством з порту «Південний». Фото: Facebook / Мінінфраструктури

Балкер SACURA — перше з 24 лютого судно, яке вийшо з порту «Південний» з українським продовольством. Воно об'єдналось в караван із балкером ARIZONA, яке відправилось з порту «Чорноморськ» в Нідерланди.

Сьогодні до реалізації Ініціативи повноцінно залучено найбільший український порт — «Південний». Таким чином усі порти Великої Одеси задіяні для експорту агропродукції, — повідомили у Мінінфраструктури.

Мета відомства — нарощування перевалки в портах. Упродовж двох тижнів в Мінінфраструктури планують вийти на обсяг перевалки 3−5 суден на добу.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчів з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

Зернова угода - відправлено перше судно з продовольством з порту «Південний». Фото: Facebook / Мінінфраструктури

Наразі з портів уже вийшли вісім суден з українською агропродукцією.

7 серпня до порту «Чорноморськ» зайшло перше судно з моменту повномасштабного російського вторгнення. Балкер FULMAR S зайшов до порту «Чорноморськ» та готовий для завантаження.

Зернова угода - відправлено перше судно з продовольством з порту «Південний». Фото: Facebook / Мінінфраструктури

Джерело: Ракурс


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