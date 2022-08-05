Перший караван суден з українським зерном. Фото: Мустафа Найєм

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Перший караван суден з українським збіжжям 5 серпня вирушив із портів Великої Одеси.

Таким чином поновлено судноплавство з порту «Чорноморськ». На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET знаходиться 57 тис. т української кукурудзи. Вантаж направляється до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Telegram.

Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку, — йдеться в заяві чиновника.

У Мінінфраструктури додали, що планують забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць, щоб робота портів була в обидва напрямки. Вже зараз чиновники отримують заявки судновласників, які готові заходити в українські порти під завантаження і перший захід очікується вже 6 серпня. З портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» хочуть наростити експорт агропродукції до 3 та більше млн т.

Чим швидше ми зуміємо вивезти 20 млн т минулорічного врожаю та розпочати експорт нового, тим швидше покращиться продовольча ситуація у світі, — додав Найєм.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду, яка стосується розблокування портів та вивезення українського зерна. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала й країна-агресор росія. Перше судно Razoni з розблокованим українським зерном вирушило 1 серпня з Одеського порту до ліванського порту Триполі.