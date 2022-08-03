Нову російську схему по вивезенню зерна розкрила Україна

https://racurs.ua/ua/n173344-novu-rosiysku-shemu-po-vyvezennu-zerna-rozkryla-ukrayina.html

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Нову схему росії по вивезенню зерна розкрила Україна — Одеський загін Морської охорони з’ясував, що кремль вивозив українське збіжжя через тимчасово окупований Крим на суднах «Матрос Кошка», «Матрос Позинич» та «Михаил Ненашев» (ходять під прапором рф) і Finikia (під прапором Сирії).

У Морській охороні Держприкордонслужби вказали, що зерно транспортували в закриті кримські порти, які москва використовує як «сіру зону». На судна заочно наклали арешт.

Нагадаємо, сьогодні представники України, Туреччини, ООН та росії, що входять до складу Спільного координаційного центру в Стамбулі, завершили інспекцію суховантажного судна RAZONI — першого судна, яке пройшло «зерновим коридором» з Одеси. Раніше 3 серпня у Туреччині заявили, що перший корабель з українською кукурудзою прибув до Стамбула. Там судно перевірили на дотримання умов угоди про експорт наших зернових. Судно Razoni, яке ходить під прапором Сьєрра-Лоене, везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану. Це перший корабель із зерновими, який вийшло з українського порту від початку повномасштабного вторгнення росії.