Оприлюднені фото наслідків удару ЗСУ по складу рф під Скадовськом

https://racurs.ua/ua/n173343-opryludneni-foto-naslidkiv-udaru-zsu-po-skladu-rf-pid-skadovskom-video.html

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Наслідки удару Збройних сил України по складу боєприпасів росії під Скадовськом показало видання «Радіо Свобода». Перші повідомлення про вибухи з’явилися ввечері 31 липня. Після цього очевидці оприлюднили фото і відео заграви в нічному небі.

Дані сервісу FIRMS, що відстежує із супутника пожежі, у поєднанні з картою Wikimapia дозволяють встановити, що удар припав на територію водоочисної станції, розташованої за п’ять кілометрів на схід від Скадовська.

Згодом супутникові знімки сервісу Planet.com, зроблені 2 серпня, показують сліди руйнувань та пожежі на водоочисній станції (на відео порівняння зі знімком 30 липня). На знімку 30 липня також можна побачити в полі поруч із водоочисною станцією кілька машин, ймовірно, — військову техніку.

Нагадаємо, 23 червня ЗМІ писали, що війська рф обстрілюють Миколаїв зі Скадовська.