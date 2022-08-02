Перше судно з українським зерном прибуло до Туреччини. Фото: Олександр Кубраков

https://racurs.ua/ua/n173327-pershe-sudno-z-ukrayinskym-zernom-prybulo-do-turechchyny.html

Ракурс

Перше судно з українським зерном сьогодні, 2 серпня, досягло узбережжя Туреччини.

Судно Razoni під прапором Сьєрри-Леоне прибуло на огляд до Стамбула. Завтра вранці, 3 серпня, його має оглянути команда, до складу якої входять російські та українські посадовці. Про це пише турецьке видання Daily Sabah з посиланням на AFP та Reuters.

Повідомляється, що після огляду судно вирушить до Лівану, пришвартується у порту Триполі. Суховантажник, який перевозить 26 тис. т кукурудзи, рухається коридором, безпеку якого підтвердили ООН та Туреччина.

Напередодні міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook інформував, що в портах Одеси чекають на свою чергу ще 16 суден. Всі ці кораблі були заблоковані з початку повномасштабного російського вторгнення. Київ очікує найближчими тижнями вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції.

За словами Кубракова, розблокування українських портів дасть щонайменше 1 млрд дол. валютного виторгу для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну у 2023 році.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду, яка стосується розблокування портів та вивезення українського зерна. Дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН також підписала й країна-агресор росія. Очікується, що з трьох портів Одеської області щомісяця будуть вивозити 3 млн т української агропродукції.

Перше судно Razoni з розблокованим українським зерном вирушило 1 серпня з Одеського порту до ліванського порту Триполі.

Джерело: Daily Sabah