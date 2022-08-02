На окупованій Херсонщині знову прогриміли вибухи. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n173326-vybuhy-progrymily-na-okupovaniy-hersonschyni.html

Ракурс

Вибухи у Херсонській області пролунали у вівторок, 2 серпня.

Орієнтовно 19.00 було чути вибухи в районі аеродрому в Чорнобаївці, після вибухів у небі було видно чорний дим. Тим більше звуки прильотів чули навіть в тимчасово окупованому Херсоні. Також пролунали вибухи в районі залізничної станції «Брилівка» Херсонської області. Про це повідомляють херсонські телеграм-канали.

Колишній радник голови Херсонської ОВА й депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі національного телемарафону, що окупованій території сьогодні було два вибухи.

ЗСУ знищують запаси ворога та боєкомплект окупантів. Знищуться також польові склади ворога. Наші ЗСУ вже мають певну перевагу задля знищення боєкомплекту ворога. Проте окупанти підсилюють своє угрупування десантниками, — зазначив депутат.

За словами Хланя, навряд чи депутати підуть у наступ, оскільки перекидають особовий склад задля оборони окупованих територій.

Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами» повідомив, що упродовж 2 липня ЗСУ знищили на Херсонщині два склади з боєкомплектом росіян та одну базу окупантів.

Нагадаємо, ЗСУ за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS 31 липня знищили в Херсонській області залізничний ешелон з більш ніж 40 вагонів з живою силою, технікою і боєприпасами російських окупантів. Удар по залізничній станції Брилівка призвів до загибелі близько 80 окупантів, а 200 військових країни-агресора зазнали поранень.