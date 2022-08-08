СБУ заявляет о задержании киллеров российских спецслужб, скриншот видео

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СБУ та Офіс Генпрокурора заявляють про затримання кілерів російських спецслужб, які планували здійснити серії замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України.

За вбивство кожного з них російські «куратори» обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. дол. Про це сьогодні, 8 серпня, повідомляється на офіційних сторінках СБУ та Офісу генпрокурора.

Серед цілей цих кілерів, зокрема, були:

міністр оборони;

керівник Головного управління розвідки;

радник одного з міністрів;

один із керівників «Національного корпусу» — в минулому командир розвідроти полку українського військового підрозділу «Азов».

У результаті багатоетапної спецоперації знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу зс рф (більш відомого як ГРУ), — зазначаються в СБУ. — Встановлено, що ДРГ була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки рф для проведення підривної діяльності на території Україні.

Зазначається, що до складу відповідної диверсійної групи також мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у лавах терористів «лнр» брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

За завданням координатора з москви, саме він, використовуючи свої зв’язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для вчинення замовних убивств, — зазначають в СБУ. — На його «пропозицію» відповів мешканець Києва. За 5 тис. дол. США він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими.

В Офісі генпрокурора зазначають, що це вбивство мало стати «тестовим» завданням перед виконанням основних завдань ворога. До обов’язків завербованого киянина входило стеження за «об'єктом» та його подальша ліквідація із застосуванням вогнепальної зброї.

А для замаху на керівників оборонних відомств «зв'язковий» вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут разом зі спільником вони мали підготувати план «ліквідації» і подати його на затвердження своїм керівникам в рф, — наголошують в СБУ.

Зазначається, що зловмисник, щоб замаскувати маршрути переміщення, заїхав в Україну через територію білорусі.

Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт «Доманове» і зустріч зі спільником, — вказано в повідомленні. — Щоб запобігти вчиненню особливо тяжких злочинів, контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО «А» затримали обох зловмисників у Ковелі.

Під час обшуку у «зв'язкового» були виявлені докази злочинних дій, а також паспорт громадянина рф. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану та умисному вбивстві.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.