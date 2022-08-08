Доклад Amnesty International обвиняет ВСУ в создании угрозы гражданскому населению, фото: QIRIM.News

https://racurs.ua/n173518-skandalnyy-otchet-amnesty-osnovan-na-pokazaniyah-uznikov-filtracionnyh-lagerey-mininform.html

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Amnesty International у підготовці свого скандального звіту зі звинуваченнями ЗСУ у створенні загрози цивільним особам використали свідчення людей, які перебували у фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях.

Тобто — такі свідчення надавалися під очевидним тиском. Про це сьогодні, 8 серпня, повідомляє прес-служба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформації України.

За наявною у відомства інформацією, до процесу збору свідчень були залучені незалежні журналісти та волонтери на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей.

Водночас, більшість матеріалів для звіту отримані у ході опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України: територію Донецької та Луганської областей або Криму, — наголошують у відомстві. — Зокрема, матеріал збирався на території фільтраційних таборів та тюрем, опитування проводилось серед «бажаючих» надати подібного роду інформацію.

Зазначається, що інколи подібного роду інтерв’ю, в котрому опитувана особа надавала потрібні загарбникам свідчення, було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій.

Крім цього, зібрані журналістами та найманими волонтерами матеріали також проходили перевірку адміністрацією закладів та, в окремих випадках, співробітниками фсб рф.