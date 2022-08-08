Российский военный преступник приговорен к 10 годам лишения свободы, фото: СБУ

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Ракурс

Російського танкіста, який розстріляв багатоповерхівку у Чернігові, Деснянський райсуд міста засудив до 10 років позбавлення волі.

Старшого сержанта зс рф Михайла Кулікова визнано винним за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Про це сьогодні, 8 серпня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що вказаний російський військовий з 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади зс рф 24 лютого у складі свого підрозділу перетнув державний кордон України зі сторони Білорусі. Просуваючись у напрямку Чернігівщини, його танк обстрілював населені пункти.

Встановлено, що російський танкіст 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади зс рф 24 лютого у складі свого військового підрозділу перетнув державний кордон України зі сторони Білорусі. Просуваючись у напрямку Чернігівщини, його танк обстрілював населені пункти, — зазначають в СБУ.

Зокрема, встановлено, що 26 лютого Куліков, виконуючи наказ командира, вистрілив у 11-поверховий житловий будинок Чернігова, який не є військовою ціллю і заселений виключно цивільними особами.

У результаті прямого влучання осколково-фугасного танкового снаряда калібру 125 мм було зруйновано декілька квартир.

Невдовзі після цього танк росіянина підбили українські військові й він потрапив у полон.

Наразі сержанта Михайло Куліков відбуватиме справедливе покарання, — наголошують в СБУ.

У спецслужбі зазначать, що загалом в результаті російської агресії на Чернігівщині зруйновано або пошкоджено понад 7 тисяч будівель та споруд. Серед них: