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Российский военный преступник приговорен к 10 годам лишения свободы, фото: СБУ

10 лет проведет за решеткой танкист, расстрелявший дом в Чернигове (ФОТО)

8 авг 2022, 15:57
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Російського танкіста, який розстріляв багатоповерхівку у Чернігові, Деснянський райсуд міста засудив до 10 років позбавлення волі.





Старшого сержанта зс рф Михайла Кулікова визнано винним за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Про це сьогодні, 8 серпня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що вказаний російський військовий з 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади зс рф 24 лютого у складі свого підрозділу перетнув державний кордон України зі сторони Білорусі. Просуваючись у напрямку Чернігівщини, його танк обстрілював населені пункти.

Встановлено, що російський танкіст 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади зс рф 24 лютого у складі свого військового підрозділу перетнув державний кордон України зі сторони Білорусі. Просуваючись у напрямку Чернігівщини, його танк обстрілював населені пункти, — зазначають в СБУ.

Зокрема, встановлено, що 26 лютого Куліков, виконуючи наказ командира, вистрілив у 11-поверховий житловий будинок Чернігова, який не є військовою ціллю і заселений виключно цивільними особами.

У результаті прямого влучання осколково-фугасного танкового снаряда калібру 125 мм було зруйновано декілька квартир.

Невдовзі після цього танк росіянина підбили українські військові й він потрапив у полон.

Наразі сержанта Михайло Куліков відбуватиме справедливе покарання, — наголошують в СБУ.

Російського військового злочинця засудили до 10 років позбавлення волі, фото: СБУ

У спецслужбі зазначать, що загалом в результаті російської агресії на Чернігівщині зруйновано або пошкоджено понад 7 тисяч будівель та споруд. Серед них:

  • понад 1 тис. багатоповерхових житлових будинків;
  • майже 5.5 тис. приватних будівель;
  • 216 закладів освіти;
  • 74 заклади охорони здоров’я;
  • 45 закладів культури;
  • 183 об'єкти життєзабезпечення.

Источник: Ракурс


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