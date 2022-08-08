10 років проведе за ґратами танкіст, який розстріляв будинок у Чернігові (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n173517-10-rokiv-provede-za-ratamy-tankist-yakyy-rozstrilyav-budynok-u-chernigovi-foto.htmlРакурс
Російського танкіста, який розстріляв багатоповерхівку у Чернігові, Деснянський райсуд міста засудив до 10 років позбавлення волі.
Старшого сержанта зс рф Михайла Кулікова визнано винним за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Про це сьогодні, 8 серпня, повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що вказаний російський військовий з 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади зс рф 24 лютого у складі свого підрозділу перетнув державний кордон України зі сторони Білорусі. Просуваючись у напрямку Чернігівщини, його танк обстрілював населені пункти.
Встановлено, що російський танкіст 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади зс рф 24 лютого у складі свого військового підрозділу перетнув державний кордон України зі сторони Білорусі. Просуваючись у напрямку Чернігівщини, його танк обстрілював населені пункти, — зазначають в СБУ.
Зокрема, встановлено, що 26 лютого Куліков, виконуючи наказ командира, вистрілив у 11-поверховий житловий будинок Чернігова, який не є військовою ціллю і заселений виключно цивільними особами.
У результаті прямого влучання осколково-фугасного танкового снаряда калібру 125 мм було зруйновано декілька квартир.
Невдовзі після цього танк росіянина підбили українські військові й він потрапив у полон.
Наразі сержанта Михайло Куліков відбуватиме справедливе покарання, — наголошують в СБУ.
У спецслужбі зазначать, що загалом в результаті російської агресії на Чернігівщині зруйновано або пошкоджено понад 7 тисяч будівель та споруд. Серед них:
- понад 1 тис. багатоповерхових житлових будинків;
- майже 5.5 тис. приватних будівель;
- 216 закладів освіти;
- 74 заклади охорони здоров’я;
- 45 закладів культури;
- 183 об'єкти життєзабезпечення.