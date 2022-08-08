Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кім розповів про результати полювання на диверсантів у Миколаєві

Кім розповів про результати полювання на диверсантів у Миколаєві

8 сер 2022, 15:21
999

За час посиленої комендантської години в Миколаєві спіймали п’ятьох осіб, які перебували у розшуку, загалом за цей період розпочали близько 20 кримінальних проваджень.





Глава ОВА Віталій Кім зазначив, що також вдалося «розібратися» з однією групою, яка «тепер не заважатиме». При цьому він наголосив, що за час посиленої комендантської години у місті «ніхто нікого не розстріляв».

Російськомовні не розстріляні. Нічого не заміновано. Ніхто не нападав ні на Баштанку, ні на Миколаїв. Все нормально, працюємо далі, — підсумував Кім.

Комендантська година в Миколаєві розпочалася 5 серпня о 23.00 й тривала включно до понеділка, 8 серпня.

За словами очільника області, місто закривали для виявлення зрадників та колаборантів. На вихідних тривала спеціальна операція з пошуку людей, які допомагають російським військовим.

Нагадаємо, Миколаїв вже декілька місяців щоденно обстрілюють російські воєнні злочинці. Наприкінці липня — у серпні росіяни стягнули на південь України додаткові підрозділи.

Влада також обіцяла по 100 доларів за інформацію про коригувальників вогню.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів