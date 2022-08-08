Ким рассказал о результатах охоты на диверсантов в Николаеве

https://racurs.ua/n173516-kim-rasskazal-o-rezultatah-ohoty-na-diversantov-v-nikolaeve.html

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За час посиленої комендантської години в Миколаєві спіймали п’ятьох осіб, які перебували у розшуку, загалом за цей період розпочали близько 20 кримінальних проваджень.

Глава ОВА Віталій Кім зазначив, що також вдалося «розібратися» з однією групою, яка «тепер не заважатиме». При цьому він наголосив, що за час посиленої комендантської години у місті «ніхто нікого не розстріляв».

Російськомовні не розстріляні. Нічого не заміновано. Ніхто не нападав ні на Баштанку, ні на Миколаїв. Все нормально, працюємо далі, — підсумував Кім.

Комендантська година в Миколаєві розпочалася 5 серпня о 23.00 й тривала включно до понеділка, 8 серпня.

За словами очільника області, місто закривали для виявлення зрадників та колаборантів. На вихідних тривала спеціальна операція з пошуку людей, які допомагають російським військовим.

Нагадаємо, Миколаїв вже декілька місяців щоденно обстрілюють російські воєнні злочинці. Наприкінці липня — у серпні росіяни стягнули на південь України додаткові підрозділи.

Влада також обіцяла по 100 доларів за інформацію про коригувальників вогню.