Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Украина получит дополнительную финпомощь от США

США выделяют Украине дополнительные 4,5 млрд дол. финпомощи

8 авг 2022, 21:51
999

Україна отримає від США додаткову фінансову допомогу на суму 4,5 млрд дол.





Таким чином, загальний обсяг бюджетної підтримки, наданої Україні за період з початку масштабного російського вторгнення буде доведений до показника 8,5 млрд дол., повідомляє агентство Reuters з посиланням на Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Ці кошти мають допомогти українському уряду підтримувати основні функції, включаючи соціальну та фінансову допомогу для бідних верств населення, дітей-інвалідів та мільйонів внутрішньо переміщених осіб, оскільки війна затягується.

Попередні транші допомоги Україні з боку USAID становили 1,3 млрд дол. в червні та 1,7 млрд дол. у липні. Сьогодні, 8 серпня, Пентагон також оголосив про пакет допомоги озброєннями на суму 1 млрд. дол.

Зазначається, що загалом США цього року виділили Україні понад 18 млрд дол.

Джерело: Reuters


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров