Генштаб ВСУ сообщил о резком увеличении ежедневных потерь россиян в Украине

https://racurs.ua/n173534-genshtab-vsu-soobschil-o-rezkom-uvelichenii-ejednevnyh-poter-rossiyan-v-ukraine.html

Ракурс

Генштаб Збройних сил України повідомив про різке збільшення щоденних втрат росіян в Україні. За добу 8 серпня російські воєнні злочинці залишили в українській землі 300 мертвих окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Про це повідомляється у ранковому повідомленні Генштабу 9 серпня. У попередніх зведеннях на початку серпня щоденні втрати росіян становили від 140 до 180 осіб. 300 убитих російських військових було також у зведенні за 6 серпня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 серпня, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно склали:

особового складу 42 тис. 640 осіб ліквідовано;

танків — 1 тис. 817;

бойових броньованих машин — 4 тис. 76;

артилерійських систем — 964;

РСЗВ — 261;

засоби ППО — 133;

літаків — 223;

гелікоптерів — 193;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 757;

крилаті ракети — 185;

кораблі /катери — 15;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис .998;

спеціальна техніка — 87.

«Ракурс» повідомляв, що ЗСУ застосували проти російських радарів ППО новітні американські протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, у мережі викладені фотографії уламків, зроблені на російських позиціях.