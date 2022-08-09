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Ракурс
Генштаб ВСУ сообщил о резком увеличении ежедневных потерь россиян в Украине

Генштаб ВСУ сообщил о резком увеличении ежедневных потерь россиян в Украине

9 авг 2022, 09:28
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Генштаб Збройних сил України повідомив про різке збільшення щоденних втрат росіян в Україні. За добу 8 серпня російські воєнні злочинці залишили в українській землі 300 мертвих окупантів.





Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Про це повідомляється у ранковому повідомленні Генштабу 9 серпня. У попередніх зведеннях на початку серпня щоденні втрати росіян становили від 140 до 180 осіб. 300 убитих російських військових було також у зведенні за 6 серпня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 серпня, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно склали:

  • особового складу 42 тис. 640 осіб ліквідовано;
  • танків — 1 тис. 817;
  • бойових броньованих машин — 4 тис. 76;
  • артилерійських систем — 964;
  • РСЗВ — 261;
  • засоби ППО — 133;
  • літаків — 223;
  • гелікоптерів — 193;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 757;
  • крилаті ракети — 185;
  • кораблі /катери — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис .998;
  • спеціальна техніка — 87.

«Ракурс» повідомляв, що ЗСУ застосували проти російських радарів ППО новітні американські протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, у мережі викладені фотографії уламків, зроблені на російських позиціях.

Источник: Ракурс


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