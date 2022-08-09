ВСУ применили предоставленные США противорадиолокационные ракеты – почему россиянам следует бояться AGM-88 HARM

ЗСУ застосували проти російських радарів ППО новітні американські протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, у мережі викладені фотографії уламків, зроблені на російських позиціях.

США включили до останніх пакетів військової допомоги України протирадіолокаційні ракети, які можна запускати з українських винищувачів.

Про це розповів заступник міністра оборони США Колін Кал, повідомляє журналіст Остап Яриш.

За даними журналістів, йдеться про американські ракети AGM-88 HARM, максимальна дальність пуску яких — аж 150 км.

Військовий журналіст Юрій Бутусов і «Мілітарний» стверджують, що українські військові вже застосовували ці ракети проти ППО противника — їхні уламки вже виявляли росіяни на своїх розгромлених позиціях. Відповідні фото оприлюднені в соцмережах.

На одній з позицій російських військових виявили залишки американської протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM.

Ймовірно, українські Повітряні сили застосували ці ракети проти російських систем протиповітряної оборони. Приналежність залишків саме до даного типу ракет видала напис на шматку хвостового оперення, що залишився.

AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) — високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, прийнята на озброєння в США у 1983 році. Максимальна дальність пуску — 150 кілометрів, мінімальна — 25. Ці ракети мають пасивну голівку радіолокації самонаведення і наводяться на радіолокаційні станції. Ракета призначена для американських літаків та деяких європейських.

Офіційної інформації про те, що ракета встановлювалася на винищувачі радянського виробництва, які використовують Повітряні сили України, наразі немає. Так само й США раніше не анонсували передачу HARM Україні, проте міністр оборони України Резніков неодноразово заявляв, що очікує постачання таких ракет.

Ми отримаємо додатково ще чотири HIMARS, ми отримаємо спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас було. Це дозволить нам з вами ефективно руйнувати їх систему радарів, осліплювати по суті ворога, що дасть можливість нам потім отримати перевагу для контрнаступу, — розповідав у липні Резніков.

6 серпня українське оперативне командування «Південь» повідомило, що за добу на півдні підтверджено знищення чотирьох зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу «Панцир-С1».