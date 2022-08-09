Россияне бросают в Украину менее обученные оккупационные силы и усиливают давление на население

https://racurs.ua/n173529-rossiyane-brosaut-v-ukrainu-menee-obuchennye-okkupacionnye-sily-i-usilivaut-davlenie-na-naselenie.html

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Загарбники розгортають менш професійні окупаційні сили та посилюють тиск на українське населення на окупованих територіях.

Країна-агресорка росія може використовувати підрозділи з ув’язнених для контролю над населенням на тимчасово окупованих частинах України, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Нещодавно в росії мобілізували батальйони, які гірше підготовлені та менш професійні. Крім того, ці угрупування жорсткіші до населення захоплених територій, ніж професійні російські солдати чи призовники, що пройшли формальну військову підготовку.

В Інституті вивчення війни також повідомили, що ЗСУ продовжують відбивати атаки ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямку. Генштаб повідомив, що на Донецькому напрямку за підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації ворог проводить наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Війська росії завдали наземних ударів на північний захід від Слов’янська, а також на північний схід та південний схід від Бахмута. Окупанти продовжували наземні атаки на північний захід та південний захід від Донецька.

На Краматорському напрямку наші захисники знешкодили розвідувальні групи у районах Великої Новосілки та Времівки.

Водночас в ISW вважають, що сили рф продовжують завдавати ударів і стягувати військову техніку поруч із ядерними реакторами АЕС, ймовірно, граючи на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи та підриваючи волю Заходу до надання додаткової військової підтримки Україні.

Крім того, офіційні особи росії відклали відкриття Антонівського мосту після того, як український удар знову пошкодив міст та прилеглу будівельну техніку.

8 серпня, у 166 день великої війни, російські окупанти завдали ударів по Харкову, загинула щонайменше одна людина. Збройні сили України знову вдарили по Каховському та Антонівському мостах у Херсонській області, а Пентагон оголосив про нову військову допомогу для України на один мільярд доларів.