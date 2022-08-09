В беларуси стартовали учения ВВС и ПВО с боевыми стрельбами

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Ракурс

У білорусі відбудуться навчання військ Військово-повітряних сил та сил протиповітряної оборони з бойовими стрільбами.

Міноборони білорусі повідомило, що навчання пройдуть у два етапи: з 9 по 11 серпня — на території білорусі, з 22 по 25 серпня — на території полігону «Ашулук» в Астраханській області росії.

Навчання у росії відбуватиметься у 185 центрі бойової підготовки та бойового застосування повітряно-космічних сил російської федерації".

Мета навчань — підвищення злагодженості з'єднань та військових частин під час виконання завдань із призначення, — додали в міноборони білорусі.

Генерали лукашенка залучать особовий склад та озброєння, військову та спеціальну техніку від авіаційних військових частин, військ протиповітряної оборони та радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки Військової академії.

Історія питання

В строю військово-повітряних сил Білорусі на початок 2021 року було 39 винищувачів МиГ-29, третина або ж 13 із них були модернізовані до рівня МиГ-29БМ, що можуть атакувати наземні цілі та дозаправлятись у повітрі. Щодо кількості винищувачів Су-30СМ в строю ВПС Білорусі є різні оцінки — від 4 до 8.

За даними Defence-Express, білоруси мають у своєму розпорядженні від 20 до 30 штурмовиків Су-25, і також — 11 навчально-бойових літаків Як-130 російського виробництва, що також можуть використовуватись для ударів по наземних цілях. Окрім того, на балансі є 10 навчально-бойових радянських літаків L-39, що мають два вузли підвіски для некерованого озброєння.

Щодо армійської авіації білорусі є такі дані — в строю до 10 вертольотів типу Мі-24, 36 вертольотів Мі-8, декілька Мі-2 та чотири важких транспортних вертольоти іи-26, що можуть брати одразу до 20 т вантажу.

При цьому поляки стверджують, що в строю ВПС Білорусі є два транспортні літаки Іл-76 та шість легких Ан-26. На зберіганні — ще мінімум 10 одиниць Мі-24, до 10 списаних винищувачів Су-27 та до 20 списаних бомбардувальників Су-24.

По кількісному та якісному складу протиповітряної оборони білорусі поляки виносять таку оцінку — навіть якщо лукашенко не зміг умовити Кремль на поставку зенітно-ракетних комплексів С-400, у нього в строю три зенітно-ракетні полки, озброєні комплексами С-300ПС та С-300ПТ, які цілком перекривають увесь кордон з Польщею та країнами Балтії. Про сили білоруської ППО на кордоні з Україною у відкритому доступі дані на початок війни 24 лютого були відсутні.