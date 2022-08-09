«Потрясающую» пользу от употребления винограда обнаружили ученые

Виноград может помочь сохранить здоровье, фото:

https://racurs.ua/n173553-potryasauschuu-polzu-ot-upotrebleniya-vinograda-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Додавання винограду в кількості, що становить трохи менше двох чашок на день, до «західної» дієти з високим вмістом жирів, призводить до зменшення жирової хвороби печінки та збільшення тривалості життя.

Про це свідчать результати нещодавнього дослідження американських учених, опублікованого в журналі Foods, повідомляє видання EurekAlert.

Ці дослідження надають зовсім нового виміру старій приказці «ти — те, що ти їси», — наголошують дослідники, додаючи, що отримані результати показують «справді разючі» зміни.

Експерименти на мишах показали, що додавання винограду до дієти з високим вмістом жирів також підвищило рівень антиоксидантних генів та затримало природну смерть.

Визнаючи, що це не точна наука — переводити роки життя мишей на людські, учені зазначають, що зміни, які спостерігалися в дослідженні, приблизно відповідають додатковим 4−5 рокам життя людини.

Джерело: EurekAlert