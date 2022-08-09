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Ракурс
Виноград может помочь сохранить здоровье, фото:

«Потрясающую» пользу от употребления винограда обнаружили ученые

9 авг 2022, 17:36
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Додавання винограду в кількості, що становить трохи менше двох чашок на день, до «західної» дієти з високим вмістом жирів, призводить до зменшення жирової хвороби печінки та збільшення тривалості життя.





Про це свідчать результати нещодавнього дослідження американських учених, опублікованого в журналі Foods, повідомляє видання EurekAlert.

Ці дослідження надають зовсім нового виміру старій приказці «ти — те, що ти їси», — наголошують дослідники, додаючи, що отримані результати показують «справді разючі» зміни.

Експерименти на мишах показали, що додавання винограду до дієти з високим вмістом жирів також підвищило рівень антиоксидантних генів та затримало природну смерть.

Визнаючи, що це не точна наука — переводити роки життя мишей на людські, учені зазначають, що зміни, які спостерігалися в дослідженні, приблизно відповідають додатковим 4−5 рокам життя людини.

Джерело: EurekAlert

Источник: Ракурс


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